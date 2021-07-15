Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Челябинской области закончено следствие по делу против одного из местных жителей. Ему вменяют организацию и проведение азартных игр, сообщает областное управление СКР.

Азартные игры

Следователи считают, что в марте обвиняемый организовал и проводил такие игры в одном из нежилых помещений в Магнитогорске. Но в итоге полицейские пресекли его деятельность.

Следователи заявляют, что собрали против него все необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в суд.