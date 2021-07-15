Вашингтон, 15 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Американский актёр Кристофер Джадж, наиболее известный по роли Кратоса в God of War, озвучит Чёрную пантеру в игре Marvel's Avengers. Об этом 15 июля сообщает Entertainment Weekly.

Киновселенная Marvel Черная пантера

Изначально Джадж хотел отказаться от роли из уважения к памяти Чедвика Боузмана, однако семья убедила его согласится. По словам актёра, он представит собственную уникальную версию персонажа.

Напомним, что роль Чёрной пантеры в кино исполнял американский актёр Чедвик Боузман. Он скончался в 2020 году от рака толстой кишки.