Скопье, 15 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 15 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2866 образцов в стране выявили 26 новых носителей коронавируса. Еще восемь человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 155 866 случаев заражения — за две недели число новых случаев немногим превысило сотню, при этом население республики лишь немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, не умер один пациент с этим диагнозом. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5487. Кроме того, 150 154 пациента в стране выздоровели. Лечение проходят 225 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев — за двое суток на 26 человек.