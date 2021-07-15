Курган, 15 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Курганской области в связи с ростом числа заболевших COVID-19 рекомендовано перевести с 15 июля на дистанционный режим работы беременных женщин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Рекомендация касается сотрудниц бюджетных, государственных, муниципальных учреждений, а также коммерческих предприятий.

«Решение продиктовано тем, что для будущих мам крайне важно в период вынашивания малыша оставаться здоровыми и не болеть. Не секрет, что даже простое ОРВИ может негативно сказаться на здоровье и состоянии плода. Поэтому мы рекомендуем отпустить беременных женщина на дистант, если это возможно», — прокомментировала решение властей исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Елена Островских.