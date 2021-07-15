Москва, 15 июля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В финальный этап мирового турнираeFootball. Open по игре PES 2021 Season Updateвышел россиянин Сергей «komario14» Ванюшин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля рассказали в пресс-службе компании «СофтКлаб».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Финал пройдёт 18 июля 2021 года в режиме онлайн. Конкуренцию Сергею Ванюшину составят 23 киберспортсмена с разных стран мира.

Добавим, что соревнования проводятся в трёх дивизионах: PC, PS4 и Xbox One. Призовой фонд турнира составляет $240 тыс.