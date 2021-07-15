Вашингтон, 15 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена сообщила на этой неделе о готовности к эвакуации афганских переводчиков, помогавших американским военным. Однако до сих пор остается неизвестным, куда именно будут направлены афганцы, а так же то, кто будет обеспечивать их безопасность, пока они не сели в самолеты, сообщает Associated Press.

(сс) ArmyAmber Афганские женщины

Источники в Белом доме сообщили, что в первую очередь США вывезут претендентов на иммиграционную визу, которые уже оформляют документы на получение вида на жительство в США. Их рейсы ожидаются в конце июля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась уточнить количество эвакуированных, а также места их назначения.

Напомним, ранее экс-президент США Джордж Бушзаявил, что решение американских властей о выводе войск из Афганистана является ошибкой.

Как передавалоИА REGNUM, 13 июля министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что американские Вооруженные силы вывели из Афганистана более чем 95% своих войск.