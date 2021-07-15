Москва, 15 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Деятельность неправительственной организации Project Media Inc. (США) признана нежелательной на территории России, сообщили 15 июля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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«По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 г. в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа»)», — сообщили в надзорном ведомстве.

Это произошло из-за характера деятельности американской организации, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Генпрокуратура направила в Министерство юстиции России своё решение, чтобы данные по этой организации внесли в соответствующий список НПО.