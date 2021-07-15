Москва, 15 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Цифровая трансформация и пандемия вытесняют жителей РФ из традиционных форм трудовых отношений на поле большей самостоятельности и личной ответственности за свое будущее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

(сс) kenteegardin Налоги

«То, что более 60% жителей РФ уже задумывались о получении статуса самозанятого, доказывает то, что постковидный рынок труда и экономические отношения в результате цифровой трансформации изменяются очень быстро, — сказал Ордов. — Посидев на удаленке, люди ощутили, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», так как государство не планирует «раздачу слонов». Отряд самозанятых пополняется не столько из-за необходимости поиска работы, сколько из-за прагматичного подхода к трудовым отношениям и налоговым обязательствам. Пока самозанятые могут воспользоваться сверхлояльными налоговыми ставками 4−6% с оборота. Желание государства вывести из тени мелкий бизнес понятно и объяснимо, но готово ли государство к тому, что самозанятые могут стать новой массовой формой трудовых отношений?»

Как полагает Ордов, можно предположить, что 60% граждан задумались о переходе в категорию самозанятых, но не поверили своему счастью, опасаясь резкого и непредсказуемого ужесточения требований к ним со стороны государственных органов.

«Уже сейчас мы слышим сомнения ряда должностных лиц в том, что стоит противодействовать налоговой оптимизации в компаниях, привлекающих самозанятых, — сказал экономист. — Это становится новой модной формой аутсорсинга. Пока нет понимания того, как государство планирует реализовывать политику в отношении самозанятых, но многие уверены, что путь введения ограничений и ужесточения требований заказан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что нежелание многих граждан РФ обзаводиться статусом самозанятого продиктовано их недоверием к политике правительства РФ.