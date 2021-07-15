Ижевск, 15 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Экспертиза не выявила у обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»), ч. 1 ст. 244 («Надругательство над телами умерших») 27-летнего жителя Удмуртии, который был задержан после убийства 11-летней девочки, психических отклонений. Об этом заявил глава следственного управления СКР по республике Руслан Тугушев.

Keith Allison Задержание

Он отметил, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако при этом он мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«Мы установили, что обвиняемый находился в состоянии вменяемости. Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, у него не обнаружено какого-либо психического расстройства», — цитирует главного следователя региона«Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 марта в квартире по месту жительства в Сарапуле было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена, в кратчайшие сроки он был задержан. Им оказался ранее судимый, злоупотребляющий наркотиками знакомый матери ребенка.

По ходатайству следствия решением Сарапульского городского суда мужчина был заключен под стражу 24 марта текущего года.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

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