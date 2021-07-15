Вашингтон, 15 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Nintendo of America объявила о начале сбора предзаказов на версию консоли Nintendo Switch с OLED-дисплеем. Публикация была размещена 15 июля на twitter-странице компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Nintendo начнёт принимать предзаказы в США сегодня, 15 июля 2021 года, в 22:00 по московскому времени. Производитель предложил уточнять подробности у розничных продавцов.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1415672520812859392

Напомним, Nintendo анонсировала версию Switch с OLED-дисплеем 6 июля 2021 года. Кроме нового экрана обновлённая портативная консоль также получит накопитель ёмкостью 64 гигабайта, улучшенные встроенные «динамики» и новую регулируемую опору для настольного режима.