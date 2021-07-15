Рязань, 15 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Современный элеватор ёмкостью 150 тысяч тонн единовременного хранения зерна запустили 15 июля в Ряжске Рязанской области. Его построили в рамках государственно-частного соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Комплекс оснащён современным оборудованием, есть аттестованная лаборатория, предусмотрена возможность отгрузки зерна автомобильным и железнодорожным транспортом. Элеватор построен в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ООО «Агропромкомплектация — Рязань», которое входит в Группу Компаний «Агропромкомплектация». Объём инвестиций составил 2,2 млрд рублей.

«Все сработали чётко, слаженно и оперативно. В августе прошлого года закладывался первый символический камень в фундамент элеватора. Прошло меньше года, и комплекс уже запускается в работу, до начала уборочной кампании, как и обещал инвестор. Для экономики Рязанской области и Ряжского района важно, что к нам приходят такие ответственные инвесторы, которые вкладывают свои средства в создание новых рабочих мест, необходимых мощностей для хранения и переработки рекордных урожаев зерна, которые собирают рязанские аграрии», — сказал на торжественном открытии элеватора губернатор Николай Любимов.

На элеваторе создано 100 новых рабочих мест.