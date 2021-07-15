Москва, 15 июля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Для включения в народную программу партии «Единая Россия» принимаются действующие проекты, которые эффективно работают на практике. Об этом сегодня, 15 июля, заявила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронда (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Фото Зиявутдина Гаджиахмедова Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева

«Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, обязательной подготовкой качественных педагогов и специалистов, развитием каждого региона. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в «Единую Россию», — рассказала она.

Как передает пресс-служба «Единой России», Елена Шмелева обратила внимание, что в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. Она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов возможность «перемещаться» между образовательными учреждениями для обмена опытом и получения возможностей, которых нет у «своего» вуза.

«Начинают работать инструменты, в том числе с участием Общероссийского народного фронта, позволяющие готовить, закреплять, приглашать в регионы сильные кадры. Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок, и, благодаря новым профилям, которые появляются в региональных вузах, приглашать и готовить новых сильных специалистов», — отметила она.

Для успешного развития системы образования необходимо решить ряд актуальных вопросов. Речь идет, в том числе, о создании прозрачного реестра распределения целевых мест в вузах, развитии программы «Земский учитель» и создании единой системы оплаты труда педагогов, подчеркнула в свою очередь депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алёна Аршинова (фракция «Единой России»).

«Мы — огромное социальное государство и можем себе позволить обеспечить качество образования. За несколько лет мы с 0,5 трлн руб. увеличили расходы на образование больше чем в два раза: сейчас мы более одного триллиона рублей отдаем на образование. Есть стратегия экономического развития, но почему нет стратегии развития образования? Очень нужно эту стратегию сделать», — отметила парламентарий.

Говоря о перспективах развития системы обучения в целом, первый замминистра просвещения Александр Бугаев подчеркнул, что итогом работы должно стать появление в нашей стране новой образовательной инфраструктуры.

«Речь не только о школах, но и о средних специальных учебных заведениях, — подчеркнул он. — В прошлом году около 60% выпускников девятых классов в качестве продолжения образования выбрали среднее профессиональное образование. И если говорить о новых тенденциях в развитии образования, то это именно тот фактор, который нам вместе с коллегами из высшей школы необходимо учитывать в планировании учебных программ и работе», — отметил он.