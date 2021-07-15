Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Мобильную онлайн-игру League of Legends: Wild Rift опробовали более 70 млн человек. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Riot Games.

Иван Шилов ИА REGNUM League of Legends

Суммарное время, проведённое геймерами в игре, уже превышает один миллиард часов. «Мы надеемся, что Wild Rift станет такой игрой, в которой вложения игроков будут исчисляться не месяцами или годами, а десятилетиями. Мы продолжаем вкладывать в эту игру невероятные усилия и инвестиции», — рассказывает Майкл Чо, исполнительный продюсер Wild Rift.

Напомним, что Wild Rift — это мобильная версия популярной MOBA (массовая многопользовательская онлайн боевая арена) от американской компании Riot Games. Её релиз состоялся в декабре 2020 года.