Сыктывкар, 15 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Коми приняли закон о бесплатной раздаче земельных участков в рамках программы «Арктический гектар». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсовета, в утвержденном перечне 50 территорий площадью 4261 гектар.

Цитата из х∕ф «Территория». Реж. Александр Мельник. 2015. Россия Арктические просторы

Выбранные под раздачу земли территории располагаются вблизи населенных пунктов — там, где их в перспективе можно будет обустроить объектами инфраструктуры. Так, вблизи Воркуты выделено семь участков площадью 562 гектара, у Инты — 22 территории площадью 37 гектаров, в окрестностях Усинска — 12 территорий площадью 109 гектаров, в Усть-Цилемском районе — 9 территорий площадью 3551 гектар.

Участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения любой другой не запрещенной деятельности, в том числе для оказания услуг, создания производства, туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставлять в безвозмездное пользование землю в Арктической зоне РФ. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью — Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.