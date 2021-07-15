Берлин, 15 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Число погибших от наводнения, произошедшего в Германии, неизвестно до сих пор, но надо готовиться к тому, что их будет много, заявила 15 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с визитом в Вашингтоне.

Фредерик Морган. Наводнение

«Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из затопленных населенных пунктов, в которых люди сидят на крышах домов, надеясь на спасение. Я скорблю о тех, кто погиб в этой катастрофе, мы еще не знаем точного числа, но их будет много», — сказала Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о 42 погибших в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями в западной части Германии. В списках пропавших без вести числятся десятки людей.