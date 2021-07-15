Москва, 15 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. От последствий пандемии в РФ проиграли почти все городские отели, но выиграли некоторые курортные территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил вице-президент федерации рестораторов и отельеров, управляющий гостиничной сетью, преподаватель факультета гостеприимства РАНХиГС Вадим Прасов.

Wikimedia.com Гостиница

«Ситуация по регионам неоднородна. Курортные территории (Крым, Краснодарский край, Калининград) и загородные объекты (например в Московской области) выиграли, так как загрузка и тариф выросли. А городские отели практически везде скорее проиграли. Были отдельные регионы, которые во время пандемии работали, например, с теми же самыми вахтовиками, обеспечивая им двухнедельную изоляцию до отбытия на местные вахты, но основная масса городских отелей все же прошла через минимальную загрузку. [Гостиничные] рынки Санкт-Петербурга и Москвы сильно пострадали и страдают до сих пор из-за отсутствия иностранных гостей», — сказал Прасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России стало меньше «белых» гостиниц и больше нелегальных.