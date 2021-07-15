Москва, , 17:45 — REGNUM Партийная структура в современной России стала больше напоминать то, что обычно наблюдается в западных странах. Об этом 15 июля заявил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов на круглом столе «Выдвижение. Итоги для партийной системы».

«Эти партии все интересы, которые только можно в российском обществе, представляют. И набор этих интересов говорит о том, что российское общество значительно ближе к обществу так называемых цивилизованных демократий, к европейскому обществу, чем принято считать», — заявил Кузнецов.

«Мы имеем набор старых партий, не только парламентскую четвёрку, но и то же самое «Яблоко»… мы видим набор партий, представляющие интересы общественных групп, то есть «Партия пенсионеров», «Партия роста» и так далее и тому подобное. И третье — новые идеологические партии», — указал он.

Среди них политолог выделил большое количество левых проектов, вроде «Коммунистов России».

«Это характеристика современной развитой политической системы», — подчеркнул он.