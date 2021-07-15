В Костроме назвали причины увольнения педагогов в двух районах области
Чухлома, Костромская область, 15 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Костромской области провёл проверку по фактам массового увольнения управленцев в Чухломском районе. О результатах мероприятия корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента Илья Морозов.
Напомним, в конце июня заявления об увольнении по собственному желанию написали директора двух из восьми школ в районе. Из системы также ушли все сотрудники отдела образования районной администрации. Отделение партии «Справедливая Россия — За правду» связало происходящее с действиями главы Чухломского района Владимира Бахвалова. Партийцы сообщили, что педагоги жаловались на некорректное общение, частные проверки и давление со стороны чиновника. По словам Морозова, четыре факта увольнения действительно были связаны с «личным конфликтом». Директор департамента отказался раскрывать его суть, но не опроверг связь ссоры с Бахваловым.
Часть кадровых вопросов удалось решить. В настоящее время к работе приступил новый директор школы в селе Судай, назначен исполняющий обязанности директора чухломской средней школы. Конкурс на замещение должностей в отделе образования район объявит до конца недели.