Москва, 15 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. За июнь профицит ликвидности банковского сектора России вырос приблизительно на 7%. Такие данные приведены в информационно-аналитическом комментарии Центрального банка (ЦБ) РФ.

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Этот показатель к 1 июля вырос на 100 млрд рублей и составил 1,5 трлн рублей, отмечено в сообщении ЦБ.

«В целом по итогам первого полугодия 2021 года структурный профицит ликвидности увеличился с 0,2 до 1,5 трлн рублей. Это про­изошло в основном за счет увеличения объемов размещения средств ФК в банках в фев­рале-­мае», — сказано в сообщении Центробанка.