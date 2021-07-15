Владимир, 15 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Во Владимире, по данным на 14 июля, прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 49 тыс. 623 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Завершили вакцинацию 34 тыс. 579 жителей областного центра. Записались в очереди на прививку 4 тыс. 149 человек.

Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения Владимира поступило 55 тыс. 355 доз вакцины.