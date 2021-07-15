Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Музыкант, солист рок-группы «Алиса» Константин Кинчев раскритиковал действия Смольного и заявил, что продолжит играть и исполнять свои песни. Это произошло после того, как комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту «подпольного» концерта группы на одной из сцен «Лендока»,

PrtScr видео www.facebook.com/alisane Константин Кинчев

На видеозаписи, которая опубликована на странице группы соцсети 15 июля, Константин Кинчев сообщил, что «никогда не плясал ни под чью дудку» и «на старости лет учиться этому не собирается».

«Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — заявил культовый рокер.

Он указал, что его концерты были запланированы давно, к ним готовились музыкант и его группа, была проведена колоссальная работа по подготовке сцены и аппаратуры.

Также он отметил, что, запрещая собирать зрителей на концерты Смольный, несмотря на эпидемию коронавируса, провел чемпионат Европы по футболу и «Алые паруса», собравшие огромное количество людей.

«Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», — объяснил Кинчев.

Также музыкант раскритиковал практику «кошмарить народ» и принуждение «колоться экспериментальным препаратом» за цифровой код.

«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось», — подытожил рок-музыкант.