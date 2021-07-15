Никогда не плясал ни под чью дудку: Кинчев ответил чиновникам Петербурга
Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Музыкант, солист рок-группы «Алиса» Константин Кинчев раскритиковал действия Смольного и заявил, что продолжит играть и исполнять свои песни. Это произошло после того, как комитет по культуре Санкт-Петербурга начал проверку по факту «подпольного» концерта группы на одной из сцен «Лендока»,
На видеозаписи, которая опубликована на странице группы соцсети 15 июля, Константин Кинчев сообщил, что «никогда не плясал ни под чью дудку» и «на старости лет учиться этому не собирается».
«Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печёте как пирожки, то закрывайте меня по уголовке», — заявил культовый рокер.
Он указал, что его концерты были запланированы давно, к ним готовились музыкант и его группа, была проведена колоссальная работа по подготовке сцены и аппаратуры.
Также он отметил, что, запрещая собирать зрителей на концерты Смольный, несмотря на эпидемию коронавируса, провел чемпионат Европы по футболу и «Алые паруса», собравшие огромное количество людей.
«Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах», — объяснил Кинчев.
Также музыкант раскритиковал практику «кошмарить народ» и принуждение «колоться экспериментальным препаратом» за цифровой код.
«Дивный новый мир трансгуманизма явно не для меня. Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Ну, если вы меня, конечно, признаете уголовником. Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось», — подытожил рок-музыкант.