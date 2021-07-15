Москва, 15 июля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. В ЕС, конечно, вольны делать всё, что им заблагорассудится, в том числе и заранее находить нарушения и не признавать то, что ещё не произошло, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), комментируя предложение ЕС комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм.

Tomsk.gov.ru Флаги России и ЕС

«Это то же самое, если мы бы отказались признавать Европарламент за, допустим, непризнание Каталонии или российского Крыма. Но это бесконечное конфронтационное болото, которое может безвозвратно затянуть и диалог будет прекращен вовсе», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

Хотелось бы, чтобы ЕС наконец отказался от бесконечного противостояния и попыток давления на Россию, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки.