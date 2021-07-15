Курск, 15 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В торговых центрах Курска увеличено время работы прививочных пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11:00 до 19:00, в ТЦ «Европа» на проспекте Хрущева — с 11:00 до 20:00. Пункты работают без перерыва и выходных, для вакцинации не нужна предварительная запись. Мобильный пункт на Театральной площади работает также без предварительной записи с 09:00 до 17:00.

Появился ещё один пункт вакцинации в Железногорске — в поликлинике Железногорской городской больницы в Больничном переулке.

Всего с начала старта массовой вакцинации Курская область получила 250 тыс. 467 доз вакцины «Спутник V», 4 тыс. 50 доз «ЭпиВакКороны» и 1 тыс. 560 доз «КовиВака». Первым компонентом вакцины привиты 244 тыс. 188 жителей области, полностью завершили вакцинацию 160 тыс. 715 человек. Ежедневно прививаются до шести тысяч человек.