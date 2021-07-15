Москва, 15 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В каждом регионе России ситуация с распространением коронавируса отличается, в связи с этим и применяются разные ограничительные меры. Об этом ИА REGNUM заявила 15 июля руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, отвечая на вопрос, справедливо ли, что в разных регионах РФ разные требования при заселении в отели.

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»Скажем, весной 2020 года в каких-то российских регионах был разрешён въезд только командированным, а где-то не были готовы принимать туристов из городов с неблагополучной обстановкой. Новые меры также направлены на предотвращение очередных вспышек заболеваемости. А они, как правило, часто происходят в густонаселенных регионах, а также тех, куда отправляются туристы. Именно поэтому Краснодарский край в числе первых ввёл новые ограничения — многие путешественники активно приезжают туда на отдых в летний период», — пояснила Шелехова.

Напомним, что в условиях пандемии регионы самостоятельно принимают решения о коронавирусных ограничениях. Так, например, есть субъекты, в которых для заселения в отель нужно предъявить на выбор: ПЦР-тест, справку о том, что переболел не более шести месяцев назад, или сертификат о вакцинации, в соседних регионах при этом в отелях требуют только ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Что при этом делать туристам, путешествующим самостоятельно из города в город? Вопрос, который каждый решает самостоятельно. Ничего не нужно предъявлять только если вы ночуете в собственной палатке.

«Конечно, необходимость предъявления ПЦР-тестов (при отсутствии сертификата о вакцинации или справки об уже перенесённой болезни) может вызвать трудности у тех, кто планирует часто менять места размещения. Перед поездкой в большинство регионов тестирование нужно пройти не ранее, чем за 72 часа до поездки», — признала эксперт, добавив, что при улучшении эпидемиологической обстановки эти требования будут сняты.