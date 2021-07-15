Брянск, 15 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Два штыка к пехотной винтовке начала ХХ века обнаружили в посылке сотрудники Брянской таможни. Почтовое отправление прибыло из Германии, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Брянской таможни Штыки к пехотной винтовке

В посылке для российского адресата находились штыки в ножнах (образца 1918 года) к пехотной винтовке системы Шмидт-Рубина образца 1911 года. Экспертиза установила, что они относятся среднеклинковому холодному оружию колюще-режущего типа и пригодны к использованию по назначению.

За пересылку холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность.