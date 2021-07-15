Москва, 15 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В России инфляция на пике достигнет 6,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил профессор Российской экономической школы, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Chris Potter Цены на бензин

«Вероятно, пик инфляции будет в конце сентября. Летняя потенциальная дезинфляция не поможет, так как едва ли превзойдёт прошлогоднее снижение цен. На пике вероятно достижение инфляции в 6,8%. Мы видим, что оптовые цены за последний год росли гораздо быстрее, чем розничные. Кроме того, влияние повышения ставок на снижение спроса медленное: мы видим, что кредитование в России продолжает давать прирост больше триллиона рублей в месяц. Поэтому растущий спрос тоже влияет на рост цен, — сказал Шибанов. — Кроме увеличения спроса и цен производителей, стоит выделить сырьевые рынки, которые могут ещё некоторое время способствовать росту цен на бензин и продовольствие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одной из причин инфляции в РФ могут быть негласные договорённости поставщиков.