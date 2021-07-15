Москва, 15 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Заявления официального представителя Белого дома Джен Псаки о событиях на Кубе — это верх цинизма и политической безответственности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Экономика кубинского государства десятилетиями находится под жесточайшим прессингом в связи с введенным еще в прошлом веке американским торговым эмбарго. Несмотря на все это Куба выстояла и продолжает развиваться», — отметил Слуцкий в ТГ-канале.

Любые социально-экономические проблемы Кубы вызваны в первую очередь действующими против нее санкциями, подчеркнул депутат.

«Если США ищут виноватых — то им надо просто посмотреть в зеркало. Так называемая «поддержка» США жителей будь то Кубы или любой другой страны стабильно оборачивается бунтами и потрясениями. Потому что на деле речь идет не о «поддержке», а о вмешательстве во внутренние дела. Будем называть вещи своими именами», — рассуждает Слуцкий.

Попытка президента Барака Обамы ослабить давление на Кубу была в свое время фактически саботирована Конгрессом, Дональд Трамп в свою очередь только усилил рестрикции. Теперь же администрация Джо Байдена «пересматривает политику». Как показывает практика, с каждым разом получается только хуже, констатировал Слуцкий.

«В конце весенней сессии Государственная дума вновь выступила с призывом снять торговую блокаду Кубы. Это наша последовательная позиция, Россия не перестанет требовать отмены этого бессмысленного рудимента холодной войны», — напомнил глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены корректировать политику в отношении Кубы в соответствии с происходящими там событиями, пересмотр подхода продолжается. По ее словам, для кубинцев важно понимать, что США их поддерживают.

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