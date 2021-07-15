Москва, 15 июля, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Из-за ливня и порывистого ветра в Московской области рэпер Джиган лишился имущества, располагающегося на участке его дома. Об этом 15 июля сообщила его супруга Оксана Самойлова в историях своего Instagram-аккаунта.

Галина Жолонковская Шквальный ветер

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Ветер унёс батут весом полтонны, а также разрушил беседку и гриль. Общая сумма ущерба оценивается в 1,7 млн рублей.

В то же время в доме TikTok-блогеров из команды Dream Team House ветром снесло балкон. «Вы посмотрите, что тут произошло. Просто балкон упал вниз», — рассказал участник TikTok-дома Артур Бабич в историях своего Instagram-аккаунта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды 15 июля 2021 года был затоплен аэропорт Шереметьево. Из-за этого часть прибывающих рейсов была направлена в другие аэропорты.