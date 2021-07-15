Орел, 15 июля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Уголовное дело по резонансному ДТП, унесшему жизни четырёх человек, в том числе ребёнка, вынесен в Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 июля старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

ДТП

20 ноября 2020 года в Орловском районе на автодороге «Орел-Ефремов» произошло столкновение автомобилей Opel Insignia и Renault Logan. В результате аварии на месте погибли четверо пассажиров Renault, в том числе восьмилетний ребёнок, 11-летняя пассажирка этого же автомобиля получил тяжёлые травмы.

Установлено, что водитель Opel находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Он нарушил требования Правил дорожного движения РФ, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Renault.

Суд признал водителя Opel виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения»). Ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор районного суда не вступил в законную силу.