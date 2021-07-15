Киев, 15 июля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Глава партии и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко дал необычный прогноз относительно намеченного на завтра, 16 июля, голосования за нового главу МВД Украины.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

В комментарии журналистам Корниенко заявил, что внесенную на рассмотрение Рады кандидатуру Дениса Монастырского во фракции «Слуга народа» поддержат «все живые».

«Все живые, кто будут — все будут за голосовать», — отметил политик, не пояснив, что он имеет ввиду.

Отметим, что сегодня же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду официальное представление о назначении депутата «Слуги народа», главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел страны. Утром 16 июля состоится рассмотрение этого вопроса профильным комитетом Рады, после чего кандидатура будет вынесена в зал.

13 июля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия спрогнозировал, что Рада может поддержать назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел более чем 300-ми голосами при 226 необходимых.