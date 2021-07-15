Москва, 15 июля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Ещё три десятка самолётов Sukhoi Superjet 100 будут поставлены до конца этого года авиакомпаниям, заявил 15 июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ОАК Юрий Слюсарь.

Anna Zvereva SSJ-100

Слюсарь «У нас сейчас на крыле 155 самолётов эксплуатируется, 30 самолётов мы поставим ещё в течение этого года».

Таким образом, до конца года будут эксплуатироваться более 180 самолётов SSJ-100. Они, отмечает глава компании, становится основным самолётом российской региональной авиации.

Отметив, что за последний год компании удалось добиться повышения исправности SSJ-100 на десять процентов и что вырос и средний налёт на машину — до семи-восьми часов, Слюсарь сказал:

«Это, в принципе, уровень, сопоставимый с конкурентами-одноклассниками, с которыми нас всегда сравнивают».