Вашингтон, 15 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson отзывает с рынка пять солнцезащитных средств после того, как в образцах было обнаружено низкое содержание бензола, химического вещества, которое может вызвать рак. Об этом 15 июля сообщает Associated Press. С рынка уберут такие солнцезащитные кремы, как Aveeno Protect + Refresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense и UltraSheer. Отметим, что данная продукция продавалась по всей стране через розничные магазины.

Unsplash.com / @maciejserafinowicz Загар под солнцем

Компания также призвала покупателей немедленно прекратить использование данных средств. Более подробную информацию можно найти на сайтах компаний Neutrogena и Aveeno.

Как сообщало ИА REGNUM, суд постановил американской компании Johnson & Johnson (J&J) выплатить $72 млн родственникам гражданки США, которая умерла от онкологического заболевания.

Суд города Сент-Луис (Миссури, США) постановил, что онкологическое заболевание у женщины возникло в результате использования продукции компании J&J.