Курган, 15 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 15 июля подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 34 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 117 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 июля выявлен 23 908 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 14 июля вылечились 22 220 человек, скончались 473 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём раньше).