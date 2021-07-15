Москва, 15 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Введение экспортных пошлин на продукты питания в перспективе может обернуться неуправляемым ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявила профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Так она прокомментировала предложение главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») ввести пошлины на экспорт, дабы не было роста цен.

Admoblkaluga.ru Продукты питания

«Экономическая наука и практика не рассматривают экспортные пошлины как эффективный инструмент для борьбы с ростом цен в открытой экономике, — сказала Волчкова. — Проблема в том, что они могут дать краткосрочный эффект снижения цен, но в среднесрочной перспективе создают массу неэффективностей в экономике, включая переток ресурсов между видами производства и другие факторы, которые не идут на пользу развитию сектора. В последующем это может обернуться неуправляемым ростом цен. То есть в ответ на эту меру инвестиции в сектор будут снижаться, какие-то компании обанкротятся. Это может обернуться дефицитом, если речь идет о социально значимых видах продовольствия».

Кроме того, как полагает экономист, предложенная мера выглядит странно, если принять во внимание, что Россия состоит в Таможенном союзе.

«Ее эффективность даже в краткосрочном периоде будет нивелирована тем, что есть возможность обойти российские ограничительные меры через ресурсы и каналы других стран Таможенного союза», — сказала Волчкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты питания в 2021 году в России будут расти в рамках инфляции.