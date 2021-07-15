Киев, 15 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В украинском областном центре Сумы городские власти ввели комендантский час для детей и подростков до 16 лет.

Подросток

Об этом 15 июля сообщила пресс-служба горсовета Сум, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, ограничено пребывание детей и подростков до 16 лет на улице, в заведениях общественного питания или других общественных местах с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает. Соответственно, в обозначенное время владельцы заведений имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Как поясняют местные власти, решение принято в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, а также предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде. Введенные горсоветом ограничения моментально вступили в силу.

Напомним, что в этом году на Украине зафиксировали всплеск попыток суицида среди подростков.