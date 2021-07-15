Владимир, 15 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области для предприятий индустрии фитнеса и красоты до 1 сентября ослабили ранее введённые коронавирусные ограничения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 14 июля были внесены соответствующие изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

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До конца лета ослаблены ранее введённые ограничения на деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, а также деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов. Их посетителям не нужно предъявлять QR-коды, сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты или справки о перенесённом коронавирусе.

В фитнес-центрах и бассейнах допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможной загрузки.

«Поступили несколько сотен обращений от бизнеса с конкретными предложениями, мы их обсудили с предпринимателями, проработали повестку с губернатором. Самое важное, мы услышали от бизнеса то, как они будут соблюдать и внедрять эти меры безопасности. Одно дело прописать 50% возможных посетителей для фитнес-залов, для салонов красоты и парикмахерских, и другое дело, как разграничить потоки людей в спортивном зале, когда у них есть купленные безлимитные абонементы на посещение, без ограничений по времени? Вместе с тем, руководители фитнес-центров чётко представили нам планы, как это возможно сделать, и ничего недосказанного и недоотвеченного с их стороны на наши вопросы не осталось.

На сегодняшний день данные направления будут работать при жёстком соблюдении мер безопасности, прописанных Роспотребнадзором. Все эти меры расписаны в указе губернатора и являются обязательными! Мы пошли бизнесу навстречу. Но надо понимать, что в случае, если чётко регламентированные требования безопасности не будут соблюдаться, тогда бизнес сам свой сделал выбор, и мы будем вынуждены перейти к более жёстким мерам», — прокомментировал первый заместитель губернатора Александр Ремига.