Екатеринбург, 15 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Свердловской области выросла среднегодовая инфляция, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

По данным ЦБ, в июне 2021 года инфляция в регионе увеличилась на 0,91 процентных пункта и достигла показателя в 6,55% в годовых расчётах. Это больше на 0,05% показателей общероссийской инфляции (6,5%).

В управлении отметили, что в регионе растёт продовольственная инфляция из-за подорожания продуктов «борщевого набора». Цены на морковь и свёклу увеличились вдвое, резко подорожали картофель и капуста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские депутаты предложили ввести режим ЧС из-за засухи.