Кострома, 15 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Костромской области утвердили стратегию социально-экономического развития региона на ближайшие 14 лет. Документ опубликован на сайте департамента экономики области. Чиновники назвали сильные и слабые стороны территории, оценили возможности и угрозы для её развития.

Наталья Диева «Ходи веселей Кострома! Дал слово — сдержи! Успех в твоих руках!». Надпись внутри корпуса костромской ГРЭС, снабжающей электроэнергией 40 регионов России.

В «плюсы» Костромского региона специалисты записали следующие моменты:

— близость к Москве и Ярославлю

— обладание магистральным водным путём по Волге

— «лесистость» территории (74% области покрыто лесами). Леса являются потенциалом для развития промышленности и санаторно-курортного бизнеса

— месторождения строительного и агрохимического сырья

— наличие сложившихся производственных комплексов по производству ювелирных изделий, рыбы, экологически чистой молочной и мясной продукции, фанеры, древесно-стружечных плит, пиломатериалов, труб, химических изделий, машиностроения

— большая площадь территории при относительно низкой стоимости земельных участков

— богатое культурное наследие — наличие природного заповедника «Кологривский лес», единственной в Европе лосиной фермы, вхождение региона в туристический маршрут «Золотое кольцо России»

Слабые стороны Костромской области:

— сокращение численности трудоспособного населения, рост числа пенсионеров. По данным на 1 января 2020 года 53,8% населения региона находятся в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет, 27,8% — старше него, ещё 18,4% костромичей — дети и подростки.

— «резкая» разница в уровне жизни городских и сельских жителей, пустеющие деревни

— низкая производительность труда, обусловленная высоким износом основных фондов, недостаточными темпами технологического перевооружения

— дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы (значительная часть рабочих мест непривлекательна для костромичей из-за тяжелых условий труда и низких зарплат)

— недостаточное развитие перерабатывающей промышленности и продовольственная зависимость от поставок из других регионов

— неразвитое железнодорожное сообщение внутри региона, состояние дорог, отсутствие речного порта, второго моста через Волгу, низкие темпы газификации (на начало 2021 года уровень газификации Костромской области составлял 62,9%, в среднем по России этот показатель равняется 71,4%).

— дефицит финансов в региональном бюджете, в том числе высокий уровень государственного долга и расходов на его обслуживание

— низкий объём инвестиций (по итогам 2020 года на 1 жителя Костромской области приходилось 41,4 тысячи рублей инвестиций, среднероссийский уровень в 3 раза выше — 137 тысяч рублей)

— проблемы развития института государственно-частного, муниципально-частного партнерства ввиду отсутствия свободных бюджетных средств, вызванного дефицитом областного и местных бюджетов

— неблагоприятный климат — высокая вероятность заморозков весной и в начале лета, неравномерное распределение осадков, приводящее к засушливым периодам или переувлажнению почвы в некоторые летние сезоны, что наносит урон фермерам

Экономисты рекомендуют региону активнее выходить на рынок экологически чистых и фермерских продуктов питания, чаще применять механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реализации проектов, повышать роль и качество обслуживания туристической отрасли, заниматься развитием IТ-индустрии.

Специалисты считают, что необходимо повышать доступность и качество медицинских услуг, формировать современную систему кадрового обеспечения региона, активнее вовлекать граждан в решение социально значимых проблем, развивать спортивную инфраструктуру, сокращать административные барьеры в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций.

В целом к 2035 году объём валового регионального продукта по сравнению с 2021 годом должен вырасти в 1,8 раза — до 333 млрд рублей; доля бедного населения с доходами ниже прожиточного минимума — сократиться с 12,2 до 5,8%. Стратегия предполагает рост инвестиций в основной капитал в 1,8 раза, увеличение числа введенных в эксплуатацию жилых домов — в 1,6 раза — до 382 тысяч квадратных метров, уровень газификации должен возрасти с 62,9 до 71,5%.

Практическая часть стратегии — план мероприятий в настоящее время разрабатывается специалистами. Этот процесс займет около пяти месяцев.