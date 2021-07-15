Дубна, Московская область, 15 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Производство медицинских экспресс-тестов планируется запустить в подмосковной Дубне. Об этом 15 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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«Общий объем инвестиций в проект составит более 78 млн рублей. На предприятии планируется трудоустроить не менее 60 человек», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Разместить производство планируется на территории особой экономической зоны «Дубна». Выпускать планируется медизделия, в том числе экспресс-тестов для диагностики таких заболеваний как сифилис, ВИЧ, гепатит, а также для ротавирусных и аденовирусных инфекций.