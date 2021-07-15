Киев, , 17:13 — REGNUM Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский районный суд Киева с иском о разрыве контракта между госкомпанией «Нафтогаз Украины» и нынешним главой правления Юрием Витренко.

Экс-вице-премьер Украины, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко Mpe.kmu.gov.ua

Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 15 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

НАПК напоминает, что ранее выяснилось, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции. Нынешний глава компании ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на «Нафтогаз».

Агентство напоминает, что уже направляло предписания правительству и в наблюдательный совет «Нафтогаза» с требованием разорвать контракт с Витренко, но этого до сих пор не произошло.

Напомним, что ранее Окружной административный суд Киева приостановил действие предписаний относительно Витренко и на этом основании глава «Нафтогаза Украины» продолжает занимать свою должность.