Москва, , 17:09 — REGNUM В России уровень конкурентности в политике будет расти, несмотря на то, что основные партии разделяют основную повестку и их число стало сравнительно невелико. Об этом 15 июля заявил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко на круглом столе «Выдвижение. Итоги для партийной системы».

«Если в Европе тенденция по развитию партийных систем на фрагментацию, на увеличение эффективного числа партий, система становится чуть более многопартийной, появляются новые интересы, они накладываются на старые, всё это дробится, общество усложняется… то у нас такого нет», — заявил Макаренко.

«За эти 10 лет у нас эффективное число партий, количественный измеритель конкуренции, снизился, что естественно при таком доминировании «Единой России» в Госдуме. После этих выборов, я думаю, этот показатель конкурентности улучшится, потому что больше участников и больше шансов, что какие-то партии приблизятся к барьеру 5%», — указал он.

При этом главное на повестке дня — это запрос к государству, запрос на государственную помощь.

«Правильно были перечислены второстепенные линии конкуренции на выборах, которые были, есть и будут на этих выборах, но главное — это запрос к государству. Просто разные партии этот запрос формулируют на разном языке и с разными эмоциями», — подчеркнул политолог.