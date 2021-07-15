Азовский район, Ростовская область, 15 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в пассажирском автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Нож в крови

Следователи полагают, что 15 июля 2021 года 51-летний мужчина — один из пассажиров рейсового автобуса Азов — Круглое, с ножом напал на трёх пассажиров. В результате множественных ранений скончалась 33-летняя женщина. Две женщины в возрасте 55 лет и 61 года доставлены в больницу.

Следственная группа работает на месте происшествия. Личность предполагаемого преступника установлена.