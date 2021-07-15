Красногорск, 15 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. С начала 2021 года для нужд медучреждений Подмосковья закуплено свыше 100 единиц гинекологического оборудования. Об этом 15 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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В число закупленной техники входят кольпоскопы, цистоскопы и другие приборы для диагностики патологий репродуктивных органов, а также оценки состояния здоровья мочевыводящей системы.

«Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики. С начала года мы закупили 103 единицы гинекологического оборудования. Новые аппараты получат более 40 медорганизаций», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.