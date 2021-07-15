Бишкек, 15 июля 2021, 17:08 — REGNUM Новый закон о выборах приведет к политическому кризису. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев на заседании парламента Киргизии сегодня, 15 июля, во время рассмотрения соответствующего законопроекта.

Выборы. Киргизия
Выборы. Киргизия
Kenesh.kg

По словам народного избранника, «проект закона о выборах — это путь к политической катастрофе».

«Сейчас Нарын в республиканском парламенте представляют шесть — семь депутатов, а когда закон будет принят, то будет только один депутат. Вы ущемляете права избирателей и хотите избавиться от политических оппонентов», — подчеркнул он.

Его позицию поддержали еще несколько парламентариев, которые потребовали снять законопроект «О выборах президента и депутатов парламента Киргизии» с повестки и отправить его на доработку.