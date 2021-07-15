Бишкек, , 17:08 — REGNUM Новый закон о выборах приведет к политическому кризису. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев на заседании парламента Киргизии сегодня, 15 июля, во время рассмотрения соответствующего законопроекта.

Выборы. Киргизия Kenesh.kg

По словам народного избранника, «проект закона о выборах — это путь к политической катастрофе».

«Сейчас Нарын в республиканском парламенте представляют шесть — семь депутатов, а когда закон будет принят, то будет только один депутат. Вы ущемляете права избирателей и хотите избавиться от политических оппонентов», — подчеркнул он.

Его позицию поддержали еще несколько парламентариев, которые потребовали снять законопроект «О выборах президента и депутатов парламента Киргизии» с повестки и отправить его на доработку.