Денвер, США, 15 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Федеральный апелляционный суд США постановил, что бывший владелец зоопарка и звезда документального сериала «Король Тигров» Джо Экзотик должен получить более короткий тюремный срок за участие в заказном убийстве. Об этом 15 июля сообщает Associated Press.

Iain A Wanless Тигр

Джо Экзотик был приговорен к 22 годам в 2020 году тюрьмы за организацию заказного убийства своего соперника — зоозащитницы Кэрол Баскин.

Коллегия из трех судей Апелляционного суда США 10-го округа в штате Денвер постановила, что суд сделал ошибку и учел два обвинения отдельно при расчете срока.

Согласно постановлению, Экзотик должен был получить от 17 до 22 лет лишения свободы, а не от 22 лет до 27 лет. В связи с этим, коллегия обязала повторно вынести приговор дрессировщику.