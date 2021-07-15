Красногорск, 15 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Подмосковье за отсутствие борьбы с борщевиком правообладателям земель начислено уже свыше 14 млн рублей штрафов. Об этом 15 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Причем власти в последнее время стали активнее привлекать к ответственности лиц, виновных в распространении борщевика.

«За прошедшую неделю сумма начисленных штрафов увеличилась почти в 2 раза. Штрафы на данный момент получили правообладатели более 180 участков», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.