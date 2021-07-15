В Крыму обещают не вводить обязательную вакцинацию для туристов
Симферополь, 15 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Власти Крыма не планируют вводить требование об обязательной вакцинации для туристов, по аналогии с Краснодарским краем. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко 15 июля.
«На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих. В этом туристическом сезоне точно. Сейчас ситуация достаточно контролируемая. Обязательную вакцинацию по аналогии с Краснодарским краем вводить не будем», — цитирует министра «Крым24».
Остапенко также успокоил гостей региона, сообщив, что с туристов не будут спрашивать QR-коды.
Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на источник в правительстве Крыма сообщил, что в регионе не исключают введение требований об обязательной вакцинации либо регулярного проведения ПЦР-тестов для туристов.
С 1 июля в Краснодарском крае отели принимают гостей лишь при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста либо справки о недавно перенесенном заболевании. С 1 августа для туристам, приехавшим в регионе без предварительной вакцинации, придётся привиться прямо на курорте — в течение трёх дней.