Симферополь, 15 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Власти Крыма не планируют вводить требование об обязательной вакцинации для туристов, по аналогии с Краснодарским краем. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко 15 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих. В этом туристическом сезоне точно. Сейчас ситуация достаточно контролируемая. Обязательную вакцинацию по аналогии с Краснодарским краем вводить не будем», — цитирует министра «Крым24».

Остапенко также успокоил гостей региона, сообщив, что с туристов не будут спрашивать QR-коды.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов со ссылкой на источник в правительстве Крыма сообщил, что в регионе не исключают введение требований об обязательной вакцинации либо регулярного проведения ПЦР-тестов для туристов.

С 1 июля в Краснодарском крае отели принимают гостей лишь при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста либо справки о недавно перенесенном заболевании. С 1 августа для туристам, приехавшим в регионе без предварительной вакцинации, придётся привиться прямо на курорте — в течение трёх дней.