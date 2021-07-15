Старооскольский район, Белгородская область, 15 июля, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Травму ноги во время купания получила 19-летняя жительница Старооскольского городского округа Белгородской области — её в темноте не заметила проплывающая моторная лодка, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пре6сс-службе регионального управления МЧС.

Лодка

Девушка вместе с молодым человеком плавала около 22:30 на необорудованном для купания месте на водохранилище между базой отдыха «Лебедь» и платиной. Пара отплыла на расстояние около 200 метров от берега. В это время мимо проплывала моторная лодка и задела девушку, у неё оказалась ранена нога.

Владелец моторной лодки быстро сориентировался в ситуации, доставил девушку на берег, где сотрудники ГИМС помогли вызвать бригаду скорой помощи. Пострадавшую доставили в Губкинскую центральную районную больницу.