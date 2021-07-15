Чебоксары, 15 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Чувашии выделят средства на обеспечение жильём семей, где воспитываются восемь и более детей. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Главным распорядителем средств является министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Ведомство дополнительно получит 43 542,7 тыс. рублей.

«На реализацию мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей и состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в распоряжении.

Напомним, что это часть федеральных грантовых за эффективную деятельность правительства Чувашии по итогам 2020 года. Всего республика получила дополнительно 455,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что девять многодетных семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей, улучшат жилищные условия.

По последним данным минстроя Чувашии, опубликованным на сайте ведомства (на 1 января 2020 года), в республике насчитывалось 444 многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей и состоящие на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.