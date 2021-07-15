Красногорск, 15 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Благодаря системе видеонаблюдения количество преступлений в Подмосковье сократилось на 20,8%. Такие цифры 15 июля приводятся на сайте правительства Московской области

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

Всего за первые шесть месяцев 2021 года на территории региона зарегистрировано 38,4 тыс. преступлений.

«За этот период при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» раскрыто 1,3 тыс. преступлений, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в сообщении.